Senado convocará a Guevara por presunto desvío de recursos en Conade

Ante la investigación que realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre presunto desvío de recursos y corrupción en la administración de la Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física (Conade), la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República convocará a la directora de ese organismo, Ana Gabriela Guevara, a una reunión de trabajo para que presente un informe.

Originalmente, se puso a discusión un punto de acuerdo para citar a comparecer a la titular de la Conade, pero la senadora Katia Elizabeth Ávila propuso una reunión de trabajo, debido a que las investigaciones de la SFP aún están en desarrollo. "Que pudiéramos transformar esta comparecencia en una mesa de trabajo, me parece que sería todavía mucho más rica, donde la propia titular de la Comisión pudiera reunirse con nosotros a través de una mesa de trabajo donde nos pudiera informar, aunque tengo ciertas dudas, no sé qué tanto nos pueda informar con relación al tema mencionado, dado que hay una investigación, no sé qué tanta información nos pueda ella compartir", explicó.

El resto de los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte aceptaron la propuesta, con la condición de que una vez que se den a conocer los resultados de las indagatorias, se llame a comparecer a Guevara. En la exposición de motivos del dictamen se establece "la necesidad de que la directora general de la Conade explique las irregularidades detectadas por la Secretaría de la Función Pública en diversas auditorías, toda vez que al relacionarse con temas de corrupción, es de interés público su esclarecimiento y es prioritario para el gobierno federal en turno, abatirla". El punto de acuerdo fue enviado a la Mesa Directiva del Senado de la República.