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Madrid.- El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó por unanimidad a Senegal como campeona de la Copa África de Naciones, anulando la resolución de marzo del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) que había declarado ganadora a Marruecos por 3-0. El conflicto surgió tras la final del 18 de enero en Rabat, cuando la mayoría de los jugadores senegaleses —excepto su capitán, Sadio Mané— abandonaron temporalmente el campo al señalarse un penalti para Marruecos en el tiempo añadido. Tras reanudarse el juego y fallar Brahim Díaz el lanzamiento, Senegal ganó 0-1 en la prórroga con un gol de Pape Gueye.

Tras una audiencia en Lausana el 8 de octubre, el panel arbitral —integrado por Gérald Simon, Luigi Fumagalli y Ulrich Haas— determinó que el árbitro Jean-Jacques Ngambo Ndala actuó conforme a las Reglas del Juego y no de forma arbitraria al reanudar el encuentro en el minuto 90+19, pues ambos equipos estaban en la cancha dispuestos a continuar.

En consecuencia, el TAS concluyó que los artículos 82 y 84 del Reglamento de la CAN no eran aplicables al no haberse suspendido definitivamente el partido, manteniendo únicamente las sanciones disciplinarias previas impuestas por la CAF a la federación senegalesa, al seleccionador Pape Thiaw y a varios futbolistas.