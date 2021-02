Sergio Ramos dejaría al Real Madrid para fichar con el Manchester

Sergio Ramos y el Real Madrid no avanzan en el terreno de la renovación, y parece que se dirán adiós. Esto ha provocado que el central español busque dónde continuar su carrera y parece que eligió ir a Manchester, al Manchester United. Según el diario inglés The Mirror, Ramos y directivos de los Diablos Rojos han tenido acercamientos y como saldría del conjunto blanco prácticamente "gratis", todos saldrían contentos. Pero el Manchester no es el único cuadro de Inglaterra que está interesado en el campeón del mundo.

El Liverpool y el otro conjunto de Manchester, el City también ha levantado la mano. Otro con menos capacidad económica, el Everton, que dirige el italiano Carlo Ancelotti, ex entrenador del Real Madrid, también quiere contratar al español. Fuera de Inglaterra, el París Saint Germain, de la Ligue 1 de Francia ha preguntado al agente de Ramos, su hermano René, por si habría posibilidades.