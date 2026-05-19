Serie sobre Rafa Nadal se estrenará el 29 de mayo

Netflix desveló este martes el tráiler de 'Rafa', la serie documental sobre Rafa Nadal que recorre la vida y la brillante carrera deportiva del tenista español y que se estrenará globalmente el próximo 29 de mayo, según anunció la plataforma en un comunicado.

Netflix presenta la serie documental sobre Rafa Nadal

A lo largo de dos minutos y medio, el vídeo de presentación de la docuserie muestra a balear y a su familia afrontando momentos clave a lo largo de su carrera, como su reaparición a las pistas en enero de 2024, tras un año en blanco por lesión y como número 652 del mundo, destacando su capacidad de superación.

Dirigida por el estadounidense Zach Heinzerling y producida para Skydance Sports, los cuatro capítulos de la serie recorren "la extraordinaria trayectoria de Rafael Nadal, combinando testimonios de quienes mejor lo conocen, dentro y fuera de la pista, con momentos inéditos que revelan lo que hay detrás de la leyenda".

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Testimonios y acceso exclusivo en el documental

El documental, que cuenta con la participación de figuras como Roger Federer, John McEnroe o Novak Djokovic, que aparece en el tráiler, ofrece un acceso exclusivo al campeón, su familia y su círculo más cercano desde sus inicios con apenas tres años hasta su regreso a la competición en 2024.

Fue el último antes de la retirada definitiva del manacorense del circuito ATP, a los 38 años, tras una exitosa carrera marcada por los títulos, los récords y las victorias, pero también por las lesiones.

"Siempre me han motivado las ganas de seguir luchando", confiesa el ganador de 22 Grand Slam en el adelanto de su serie, un relato audiovisual que no solo pretende mostrar la evolución deportiva del que es uno de los jugadores más laureados de la historia del tenis, sino también el desgaste físico y emocional que marcó su camino.

Construye "un retrato íntimo y profundamente humano de una de las mayores leyendas del deporte", resaltó Netflix.