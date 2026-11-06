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Shelton consigue su 43ra. victoria del año

Por AP

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Shelton consigue su 43ra. victoria del año
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      PARÍS.- Ben Shelton venció el jueves 3-6, 6-4, 7-6 (5) a Arthur Rinderknech para anotarse su 43ra victoria de la temporada y conseguir su boleto a los cuartos de final del Masters de París.

      El subcampeón del Abierto de Estados Unidos se enfrentará a continuación a Tommy Paul (12) en un duelo entre estadounidenses. Será su quinto enfrentamiento en el circuito, con dos triunfos por bando, y el primero desde 2024.

      "Ha pasado mucho tiempo desde que hemos estado en la cancha, pero tengo muchas ganas", dijo Shelton. "Ahora mismo está en gran forma. Un gran jugador, un gran amigo".

      Fue un buen día para las raquetas de Estados Unidos, ya que Taylor Fritz (11) despachó 6-3, 6-4 al francés Arthur Fils (6to preclasificado) para mantener una posibilidad, aunque remota, de asegurar una de las dos plazas restantes para las Finales de la ATP que se disputarándel 15 al 22 de noviembre en Turín.

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      Paul también sigue en la pelea tras superar 7-6 (3), 6-4 al francés a Quentin Halys. Shelton espera que su compatriota lo consiga.

      "Lo he estado apoyando todo el año para que apriete y llegue a Turín", comentó Shelton, quien está entre los seis jugadores ya clasificados. "Mañana tendremos fuegos artificiales".

      Otro francés puso de pie al público local incluso antes de que Fils hubiera jugado. Luca Van Assche venció al italiano Lorenzo Musetti por 7-5, 3-6, 6-4 para alcanzar sus primeros cuartos de final de un Masters 1000.

      Van Assche, número 47 del ranking, cerró el partido con una elegante volea a la red en su primer punto de partido ante Musetti, quien ha llegado al menos a cuartos de final en los cuatro majors.

      Tanto el argentino Tomás Etcheverry como el peruano Ignacio Buse despedieron en octavos.

      Etcheverry sucumbió 2-6, 6-3, 7-5 ante Rinky Hijikata, el australiano que eliminó a Novak Djokovic en la segunda ronda tras haber sorteado la fase previa. Su rival de turno será Van Assche.

      Buse perdió 6-0, 6-2 ante el portugués Nuno Borges, quien se las verá contra Casper Ruud. El noruego dio cuenta 6-3, 6-3 del alemán Jan-Lennard Struff.

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