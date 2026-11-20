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TURÍN.- Ben Shelton cumplió con su parte y, con algo de ayuda del número uno del mundo Alexander Zverev, aseguró este jueves su pase a las semifinales de las Finales de la ATP. El subcampeón del Abierto de Estados Unidos conectó dos aces clave para salir de apuros en el desempate del primer set y venció 7-6 (8), 7-5 al español Rafael Jódar. Más tarde, Zverev derrotó 6-4, 7-6 (6) a Arthur Fils para cerrar la fase de grupos invicto, resultado que eliminó al francés y le dio a Shelton el boleto entre los cuatro mejores de Turín.

En las semifinales, Shelton se medirá ante Carlos Alcaraz, reeditando sus recientes duelos del US Open y del Masters de París. Sin embargo, el astro español genera dudas físicas por una molestia en el muslo izquierdo antes de cerrar su grupo el viernes ante Flavio Cobolli. Por su parte, Zverev —quien también mostró incomodidad en la pierna izquierda— enfrentará al ganador entre Daniil Medvedev y Frances Tiafoe.

Por otro lado, Jódar, de 20 años, se despidió con tres derrotas tras hacer historia como el primer tenista en clasificar al torneo en su temporada de debut. "Rafa es uno de los mejores talentos jóvenes que el tenis ha visto en mucho tiempo", elogió Shelton al público tras cerrar una fase de grupos donde sus saques marcaron la diferencia.