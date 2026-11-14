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Siakam y Nesmith dan victoria a los Pacers

Por AP

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Siakam y Nesmith dan victoria a los Pacers
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      INDIANÁPOLIS.- Pascal Siakam anotó 19 puntos y Aaron Nesmith sumó 18 para guiar el viernes a los Pacers de Indiana hacia una victoria por 106-104 sobre los Knicks de Nueva York, en un partido de la Copa de la NBA.

      El tiro en suspensión de Siakam desde unos cinco metros con 1:49 minutos por jugar le dio a Indiana una ventaja de 106-98 antes de que los Knicks reaccionaran. La bandeja en penetración de Jalen Brunson recortó la diferencia a 106-102 con 26 segundos restantes.

      A Siakam le cometieron falta, pero falló ambos tiros libres con 23 segundos por jugar. Mikal Bridges anotó para reducir la diferencia a dos puntos con 10 segundos en el reloj, antes de que los Pacers perdieran el balón con 2,8 segundos faltantes.

      Sin embargo, el dominicano Karl-Anthony Towns falló un tiro de unos cinco metros en suspensión, que habría empatado el partido cuando sonaba la bocina.

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