Siakam y Nesmith dan victoria a los Pacers
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
INDIANÁPOLIS.- Pascal Siakam anotó 19 puntos y Aaron Nesmith sumó 18 para guiar el viernes a los Pacers de Indiana hacia una victoria por 106-104 sobre los Knicks de Nueva York, en un partido de la Copa de la NBA.
El tiro en suspensión de Siakam desde unos cinco metros con 1:49 minutos por jugar le dio a Indiana una ventaja de 106-98 antes de que los Knicks reaccionaran. La bandeja en penetración de Jalen Brunson recortó la diferencia a 106-102 con 26 segundos restantes.
A Siakam le cometieron falta, pero falló ambos tiros libres con 23 segundos por jugar. Mikal Bridges anotó para reducir la diferencia a dos puntos con 10 segundos en el reloj, antes de que los Pacers perdieran el balón con 2,8 segundos faltantes.
Sin embargo, el dominicano Karl-Anthony Towns falló un tiro de unos cinco metros en suspensión, que habría empatado el partido cuando sonaba la bocina.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
"Chaco" Giménez confía en resurgir de "Santi"
El Universal
El delantero mexicano suma 10 partidos sin anotar y espera recuperarse en Concacaf Nations League.
Camila "La Magnífica" Zamorano retiene su título mundial del CMB
El Universal
Con apoyo de su pareja Santa Fe Klan, Zamorano mostró superioridad técnica y táctica.
Chivas buscan liderato en última jornada del Apertura 2026
El Universal
El Rebaño debe ganar y esperar que América pierda para ser líder general.