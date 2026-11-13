SLP cierra boxeo con 5 medallas en los JNP-2026

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La delegación de boxeo de San Luis Potosí concluyó su participación en los Juegos Nacionales Populares 2026, celebrados en Veracruz, con una cosecha de cinco medallas: una de oro, una de plata y tres de bronce, resultado del desempeño de sus representantes en las distintas categorías de la competencia.

La medalla de oro fue conquistada por Marco Antonio Gil, quien se impuso por decisión unánime a Santiago Martell, representante de la Ciudad de México, en la final de la categoría varonil de 57 kilogramos. Con este triunfo, el pugilista potosino se proclamó campeón nacional de su división.

Por su parte, María del Socorro "La Pumita" Terrones del Gimnasio Warriors Boxing, dirigida por el entrenador Martín Martínez obtuvo la medalla de plata en la categoría femenil de 51 kilogramos, luego de disputar la final frente a la representante de Baja California, en un combate cerrado en el que ambas pugilistas mostraron sus condiciones sobre el ring.

Las tres preseas de bronce correspondieron a Jordhel Román Gutiérrez, en la categoría varonil de 51 kilogramos; Gabriel Isaac Torres, en los 60 kilogramos, y Elliot Abdel Escalera, en la división de 63 kilogramos, quienes también subieron al podio nacional.

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Con estos resultados, San Luis Potosí cerró su participación en el boxeo de los Juegos Nacionales Populares 2026 con cinco medallas, en una competencia que reunió a pugilistas de distintas entidades del país. La actuación de la delegación potosina destacó por los resultados obtenidos en las finales y las categorías disputadas.