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SLP será sede de los Encuentros Regionales

Por Romario Ventura

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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SLP será sede de los Encuentros Regionales
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      La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí (UTSLP) será sede de los Encuentros Regionales 2026, que se llevarán a cabo del 12 al 14 de noviembre, con la participación de más de 10 instituciones de educación superior. Durante tres jornadas, estudiantes universitarios se reunirán en la capital potosina para competir en distintas disciplinas deportivas y culturales, en un evento que busca impulsar la convivencia y el intercambio entre las comunidades estudiantiles.

      En el programa deportivo se contemplan competencias de baloncesto, beisbol, futbol asociación, futbol 7, softbol, voleibol de playa, voleibol de salón y ajedrez. Los participantes tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades, preparación y trabajo en equipo, además de fomentar la sana competencia entre las delegaciones universitarias.

      La agenda cultural también tendrá un papel importante con concursos y presentaciones de baile moderno, banda de rock, canto solista, danza folclórica, declamación, oratoria, rondalla e improvisación. Estas actividades permitirán a los jóvenes mostrar sus capacidades artísticas y creativas en diferentes escenarios de la ciudad.

      Las competencias y presentaciones se desarrollarán en diversas sedes, entre ellas la Unidad Deportiva Lic. José López Portillo, la Universidad Cuauhtémoc, el Estadio 20 de Noviembre, las instalaciones del Instituto Potosino de la Juventud (INPOJUVE), el Auditorio de Vinculación de la UTSLP, el Teatro de la Paz y el Museo Nacional de la Máscara. Todas las actividades estarán abiertas al público, por lo que familiares, amigos y ciudadanía podrán asistir para apoyar a los estudiantes y disfrutar de las jornadas.

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      Como institución anfitriona, la UTSLP participará en la organización y recepción de las delegaciones, en un encuentro que busca fortalecer los vínculos entre las instituciones de educación superior y contribuir a la formación integral de los jóvenes. De esta manera, San Luis Potosí se convertirá durante tres días en punto de reunión del talento universitario, con el deporte y la cultura como ejes de convivencia e intercambio.

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