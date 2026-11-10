Sobresale SL en artes marciales populares

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La delegación de San Luis Potosí consiguió una productiva participación en la modalidad de combate de artes marciales populares, durante los Juegos Nacionales Populares 2026, que se celebran en el estado de Veracruz, al conquistar un total de seis medallas: una de oro, dos de plata y tres de bronce.

Las competencias se desarrollaron en la Arena Veracruz, donde los representantes potosinos demostraron su preparación y capacidad competitiva.

La medalla de oro fue para Christopher Giovanny Galván Villegas, quien protagonizó un intenso enfrentamiento ante un representante de Nayarit para quedarse con el primer lugar de la categoría Junior Avanzado, en la división de 65 a 70 kilogramos, y subir a lo más alto del podio.

Las dos preseas de plata fueron obtenidas por Santiago Sajid Nava Cornejo, en la categoría Intermedios, correspondiente a los años 2012-2013, división de 45 a 50 kilogramos, luego de enfrentar a un competidor de Hidalgo; así como por Moisés Enrique Sanmiguel Catzin, en la categoría de 10 a 12 años, división de 35 a 40 kilogramos.

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Por su parte, Aarón González Santiago, Valentina Salas Paredes y Natalia Fernández Rodríguez consiguieron las tres medallas de bronce, completando la cosecha potosina.

Con este resultado, San Luis Potosí sumó seis preseas en la modalidad de combate, dentro de una jornada que reconoció el esfuerzo y desempeño de sus atletas. La actividad de artes marciales populares continuará en los Juegos Nacionales Populares 2026, ahora con las competencias correspondientes a la modalidad de Formas.