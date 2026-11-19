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MINNEAPOLIS.- Los Mellizos de Minnesota reforzaron su rotación abridora al firmar al veterano derecho Sonny Gray con un contrato de dos años y 55 millones de dólares, según confirmó una fuente con conocimiento del acuerdo a The Associated Press.

A sus 37 años, Gray viene de liderar las Grandes Ligas con 18 victorias con los Medias Rojas de Boston en 2026, temporada en la que registró la mejor efectividad de su carrera (2.72) y ponchó a 149 bateadores en 169 entradas, terminando quinto en la votación al Premio Cy Young de la Liga Americana. Tras pasar las últimas campañas entre San Luis y Boston —equipo que rechazó su opción de 30 millones mediante una rescisión de 5 millones—, el tres veces All-Star regresa a Minnesota, donde brilló entre 2022 y 2023.

Con este movimiento, Gray aporta liderazgo y 359 aperturas de experiencia a un cuerpo de lanzadores que ya cuenta con Joe Ryan, Taj Bradley, Bailey Ober, Dean Kremer y jóvenes talentos como Connor Prielipp, Zebby Matthews y Mick Abel, además del regreso esperado de Pablo López. Esta profundidad le brinda a la gerencia flexibilidad para explorar posibles canjes y fortalecer otras áreas del equipo.