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SAN ANTONIO.- Victor Wembanyama anotó 32 puntos y capturó 11 rebotes, Stephon Castle sumó 21 tantos y 12 asistencias, y los Spurs de San Antonio contuvieron apenas a los Clippers de Los Ángeles para imponerse el jueves por 124-112.

Julian Champagnie añadió 20 puntos por San Antonio, que se recuperó de la derrota de 105-93 sufrida el martes ante Detroit, la cual puso fin a su racha de 12 victorias consecutivas.

Wembanyama acertó 13 de 26 tiros de campo. El francés anotó al menos 30 puntos por séptima vez esta temporada. Darius Garland y Brook López anotaron 23 puntos cada uno por Los Ángeles.

San Antonio perdió por lesión a Dylan Harper en la derrota ante los Pistons y se espera que se ausente de una a tres semanas por una distensión en la cadera izquierda, sufrida cuando quedaba un minuto, tras resbalar mientras intentaba plantar los pies. Sin Harprer, Jordan McLaughlin entró en la rotación y terminó con cinco rebotes, tres asistencias y ninguna pérdida de balón. Los Spurs superaron a los Clippers por 16 puntos en los 11 minutos que estuvo en cancha.

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