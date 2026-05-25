Stan Wawrinka y Gael Monfils se despiden en Abierto Francia

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PARÍS (AP) — El dos veces campeón defensor Carlos Alcaraz está fuera por lesión. El prometedor jugador francés de 21 años Arthur Fils también se retiró por un problema físico. Jack Draper ha estado lidiando durante meses con un problema en la rodilla derecha.

La lista de candidatos capaces de desafiar al número uno Jannik Sinner, quien llega al Abierto de Francia con una racha ganadora de 29 partidos en tres meses, se ha ido reduciendo.

Rafael Jodar impresiona en Roland Garros

Entra Rafael Jodar, el español de 19 años que ha estado causando sensación en el circuito ATP.

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Jodar siguió impresionando en su debut en Roland Garros, cediendo apenas cinco juegos en una paliza 6-1, 6-0, 6-4 sobre el estadounidense Aleksandar Kovacevic el lunes pese al calor sofocante en el Grand Slam sobre arcilla. El último hombre en ceder menos juegos en un debut en el Abierto de Francia fue Novak Djokovic, quien permitió tres a Robby Ginepri en 2005.

"Hice las cosas muy bien desde el comienzo", dijo Jodar. "Es apenas mi primer año (en el circuito ) y estoy viviendo muchas cosas en estos últimos meses".

En su mayoría, Jodar ha estado viviendo victorias: ha ganado 16 de sus últimos 19 partidos, levantó un trofeo sobre arcilla en Marruecos, alcanzó las semifinales en Barcelona y su marcha hasta los cuartos de final en Madrid fue frenada por Sinner.

Hace un año, Jodar estaba clasificado número 707 y jugaba challengers — las ligas menores del tenis — en Estados Unidos después de competir en la Universidad de Virginia. Ahora es el número 29 y es el 27mo preclasificado en París.

"Obviamente fue otro capítulo de mi vida , pero creo que ese capítulo también me ayudó a desarrollarme mucho y a ser un mejor jugador ahora", dijo Jodar.

Ir a la universidad también ayudó.

"Vivir allí solo, fue genial para desarrollarme y hacer las cosas por mí mismo", dijo Jodar. "Fue un nuevo capítulo, una nueva cultura para mí, en realidad una nueva vida".

Jodar parece destinado a convertirse en un jugador del top 10 y un serio aspirante a los trofeos más grandes.

Y Jodar está en la mitad inferior del cuadro en París — lo que significa que podría enfrentar a Sinner solo en la final.

Iga Swiatek avanza pese a molestias

La cuatro veces campeona Iga Swiatek eliminó a la debutante Emerson Jones (136) por 6-1, 6-2 en su debut.

El único problema real para la tercera del ranking mundial llegó cuando necesitó a un fisioterapeuta para volver a vendarle el dedo medio de la mano derecha con la que juega, por una aparente ampolla, después del primer set.

Swiatek no ha ganado ningún título sobre arcilla esta temporada y recientemente hizo un cambio de entrenador. Contrató a Francisco Roig, quien anteriormente trabajó con Rafael Nadal, que ganó Roland Garros un récord de 14 veces.

"Nada llega fácil", dijo Swiatek. "Con más títulos es incluso un poco más difícil porque todos esperan que siempre estés lista y juegues perfecto. Así que necesitas mantenerte humilde y no dar nada por sentado y abrirte camino desde el comienzo del torneo".

Mejoró a 28-1 en partidos de primera ronda en torneos de Grand Slam.

También avanzaron la campeona del Abierto de Australia Elena Rybakina, quien venció a Veronika Erjavec 6-2, 6-2; y la reciente ganadora del Abierto de Italia Elina Svitolina, quien remontó ante Anna Bondar 3-6, 6-1, 7-6 (3).

Despedidas de veteranos en Roland Garros

En la rama masculina, el campeón de 2015 Stan Wawrinka fue derrotado por el jugador procedente de la fase previa Jesper de Jong 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 para poner fin a su 21er y último Abierto de Francia.

Gael Monfils también se despidió por última vez tras perder ante su compatriota Hugo Gaston 6-2, 6-3, 3-6, 2-6, 6-0 poco antes de la medianoche.

El octavo preclasificado Alex De Minaur derrotó a Toby Samuel 6-4, 6-4, 6-2 y el número 15 Casper Ruud — dos veces subcampeón del Abierto de Francia — ganó contra Roman Safiullin 6-2, 7-6 (5), 5-7, 0-6, 6-2.