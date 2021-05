Subgobernador de Banxico celebra triunfo del Cruz Azul

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel, quien había pedido que lo descartaran para ser el elegido para ser el próximo gobernador central, dada las bajas posibilidades de que la maquinita-su equipo de fútbol favorito- ganará algún día la liga Mx, celebró el triunfo del Cruz Azul.

En su cuenta de twitter expresó su alegría así: "Se logró .... 23 años después", frase que acompañó con una foto de un aficionado y del "Conejo" quien fuera portero de la máquina azul.

El pasado 21 de mayo, Esquivel también usó su cuenta de twitter personal para descartarse como el próximo gobernador del Banxico luego de que varios de sus seguidores lo señalaran como candidato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

AMLO dijo en su conferencia diaria que no piensa reelegir a Alejandro Díaz de León para un periodo más al frente del Banco Central, que concluye en diciembre próximo.

Ante ello, Gerardo Esquivel ironizó esta posibilidad utilizando al Cruz Azul.

"A mí ni me apunten. Yo estoy bien de Sub. Ya saben que le voy al Cruz Azul", fijó su posición el ex asesor económico de AMLO cuando era candidato a la presidencia.