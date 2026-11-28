Suplentes de Pistons ganan ante los Bucks
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DETROIT.- Isaiah Joe anotó 22 puntos para que los Pistons de Detroit se sobrepusieran el viernes a un inicio lento y vencieran 113-98 a los Bucks de Milwaukee en un partido de la Copa NBA.
Los Pistons ganaron el Grupo A del Este con marca de 3-1 y una mejor diferencia de puntos que los Raptors de Toronto y el Magic de Orlando. Detroit será anfitrión de un partido de la ronda de eliminación directa y podría terminar como el primer preclasificado de la Conferencia Este.
Los Bucks terminaron 0-4 en la fase de grupos.
Los Pistons, que tuvieron aportes de dos dígitos por parte de siete jugadores distintos, no contaron con tres titulares — Jalen Duren (isquiotibiales) y Duncan Robinson (cuádriceps) han estado fuera durante semanas, mientras que Cade Cunningham (rodilla) tampoco vistió siquiera el uniforme.Paul Reed y el también suplente Elijah Harkless sumaron 14 puntos. Detroit obtuvo 60 puntos desde la banca, mientras que los titulares terminaron con 53.
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El novato Brayden Burries consiguió 23 puntos por los Bucks y Tyler Herro agregó 20.
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