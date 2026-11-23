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En el marco de los festejos por el 86 aniversario del Club Deportivo Potosino, se llevó a cabo la tradicional Carrera Atlética del Club Azul y Oro, que reunió a más de 700 corredores en una jornada deportiva que convirtió las instalaciones y calles del recorrido en una auténtica fiesta atlética. Los participantes compitieron en las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros, además de la prueba de Marcha, en un evento que año con año forma parte de las celebraciones del club deportivo más antiguo de la capital potosina.

En la distancia de 10 kilómetros, categoría General Femenil, Melissa Quintanilla, del equipo Quintanilla Team, se quedó con el primer lugar al detener el cronómetro en 40 minutos y 6 segundos. El segundo puesto fue para Andrea Gallegos Peñaloza, con 40:51, mientras que Estefanía Tiscareño Ruiz completó el podio con un registro de 41:13, ambas también representantes del Quintanilla Team. En la rama varonil, Miguel Ángel Márquez Alemán, del Club Libanés, conquistó la primera posición con un tiempo de 32:46, apenas un segundo por delante de Alejandro Emmanuel Hernández Zapata, de Galgos Tepa, quien registró 32:47. Ismael González Narváez, de Cuahutle Running, finalizó tercero con 33:36.

Dentro de la categoría de 20 a 39 años de los 10 kilómetros, María Paula Tobías Espinosa, del equipo Tempo, encabezó la clasificación femenil con 41:42, seguida de María Margarita Pérez Contreras, de Los Bodokynes, con 42:18, y Alyson Ramírez Ceja, de Castro Runners, con 42:55. En la rama varonil, Mario Adán Santiago, representante de Zatopek, se llevó el triunfo con 34:15; Sebastián de Jesús Alonso Delgado, de Endek Sweet Vegan, ocupó el segundo lugar con 34:29, y Carlos Baruc González Hinojosa, de Carnitas Muñoz, terminó tercero con 35:36.

Por su parte, en la prueba de 5 kilómetros, dentro de la categoría Libre Varonil, Rodrigo Isaac Maya Escalante, de TRISLP La Loma Centro Deportivo, se adjudicó el primer lugar con un tiempo de 17:10. Axel Azael Salas Camacho, del Quintanilla Team, cruzó la meta en segundo sitio con 19:13, mientras que Iker Rodríguez Hernández, del Deportivo Potosino, ocupó la tercera posición con 21:11. En la rama femenil, Romina Silos Sánchez se llevó la victoria con 24:44, seguida de Natalia Moreno Rodríguez, representante del CDP, con 28:26, y Esmeralda Zavala Portales, de Amigos Sudando, con 28:28.

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En lo correspondiente a la prueba de Marcha, el primer lugar fue para Águeda Lucía Delgado Rivera, de la categoría 20 a 39 años Femenil, quien registró 29:06. Claudio Vargas Castillo, de 50 a 59 años Varonil, terminó segundo con 29:49, mientras que Abel Monsiváis Juárez, de 60 años y más Varonil, ocupó el tercer puesto con 30:11. También destacaron Perla Sarabia, con 32:24; J. Salvador Sánchez de los Santos, con 33:03, y Mariana Sánchez Montejano, del CDP, con 34:29.

La participación de las nuevas generaciones también tuvo presencia en la distancia de 3 kilómetros. En la categoría de 14 a 16 años Femenil, María José Hernández Reyna, de Aníbal Team, obtuvo el primer lugar con 14:14, seguida de Laura Valeria M. Sánchez, con 16:16, y Aranza Medina Cedillo, de LRC, con 16:42. En la rama varonil, Jared Mejía Flores ganó con 10:32, apenas un segundo por delante de Erick Fernando Guajardo Torres, quien registró 10:33, mientras que Alejandro García Kaiser, del CDP, finalizó tercero con 10:52. Finalmente, en la categoría de 17 a 19 años de los 3 kilómetros, Daniela Hernández Ríos, representante de CECYTE, se quedó con la primera posición femenil con un tiempo de 11:53, seguida de María Fernanda Aguilar Romero, de Gas Villa de Reyes, con 26:30. En la rama varonil, Gerardo Gael Pérez Rosas y José Pablo Dereza, ambos del Quintanilla Team, ocuparon los dos primeros lugares con registros de 10:45 y 10:52, respectivamente. De esta manera, la Carrera Atlética Azul y Oro celebró una edición más de su historia, combinando competencia, convivencia y tradición deportiva como parte de los festejos por los 86 años del Club Deportivo Potosino.