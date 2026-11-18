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Con una destacada participación y emocionantes encuentros, se llevó a cabo el Torneo de Raquetbol San Luis Open 2026, competencia que formó parte de los festejos por el 86 aniversario del Club Deportivo Potosino y que reunió a jugadores de distintas categorías, consolidándose como uno de los eventos tradicionales de esta disciplina en San Luis Potosí.

La competencia fue organizada por la presidenta de la Comisión de Raquetbol del Club Deportivo Potosino, la ingeniera Adda María Azcona de la Colina, en coordinación con el entrenador Rubén Martínez Córdoba, y contó con el aval de Ruth Martínez, presidenta de la Asociación Potosina de Raquetbol y la Federación Mexicana de la especialidad. Durante el torneo se desarrollaron partidos en las categorías Infantil y Juvenil, Femenil, Varonil y Dobles.

En la rama femenil, Daiana Jacqueline Aradillas Cano se proclamó campeona de Femenil C; Natalia Villagómez Beltrán obtuvo el primer lugar en Femenil B, mientras que Alexandra Herrera se quedó con el sitio de honor en Femenil Open. Por su parte, en Varonil, Abraham Vargas, Ricardo Giovanni López Argüelles y Nicolás Galindo encabezaron sus respectivas categorías.

En las divisiones infantiles y juveniles destacaron Carin Mora, Braulio Díaz, Daniel Alejandro Ayala García y Christopher Aradillas Cano, quienes consiguieron los primeros lugares de sus respectivas categorías. En la rama femenil, Daiana Jacqueline Aradillas Cano se coronó en Femenil C; Natalia Villagómez Beltrán obtuvo el campeonato de Femenil B, mientras que Alexandra Herrera se adjudicó el primer sitio en Femenil Open.

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Por su parte, en las competencias varoniles, Abraham Vargas, Ricardo Giovanni López Argüelles y Nicolás Galindo encabezaron sus respectivas categorías. En Dobles Varonil 35+, la pareja conformada por Gonzalo Gutiérrez y Jesús Ayala conquistó el título, seguida por Alejandro Ramírez y Cristian Maldonado, mientras que Galindo y Rodríguez finalizaron en la tercera posición.