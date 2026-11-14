Suspenden 12 partidos al portero Jesús Owono

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Madrid.- El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con doce partidos de suspensión a Jesús Owono, portero del Andorra, tras ser expulsado con roja directa el pasado 2 de noviembre en Tenerife por una dura entrada sobre el delantero local Jesús de Miguel, quien falleció al día siguiente.

El organismo encuadró los hechos como una infracción grave tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario, aplicando el castigo en su grado máximo debido a su especial gravedad. En su resolución, el Comité citó el acta arbitral —a la cual ninguna parte presentó alegaciones en plazo—, donde se describe que el guardameta fue "bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa", provocando que el jugador afectado tuviera que ser atendido sobre el césped y retirado en camilla.

Del mismo encuentro también se derivaron suspensiones de un partido para los jugadores del Andorra Efe Akman (acumulación de amonestaciones) y Lautaro de León (doble amonestación), para el entrenador asistente Antonio José Sánchez (protestas) y para el futbolista del Tenerife Dani (conducta contraria al buen orden deportivo).

El percance ocurrió en el minuto 96 del duelo correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando Jesús de Miguel, de 30 años, colisionó con Owono en la pugna por un balón dividido. El impacto obligó a suspender definitivamente el partido en el minuto 108 para evacuar en ambulancia al atacante hacia la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde falleció el martes 3 de noviembre.

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