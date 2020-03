Suspenden todos los partidos de Champions League

DÜSSELDORF, Alemania (AP) — La Liga Premier inglesa, la Bundesliga alemana y la Liga de Campeones europea suspendieron todos sus partidos el viernes a medida que el caos provocado por la epidemia de coronavirus siguió impactando al futbol.

Los partidos en Inglaterra quedaron suspendidos hasta el 3 de abril, en principio, desde que cinco equipos de la Premier dijeron que algunos jugadores y empleados se encontraban en aislamiento autoimpuesto. El técnico de Arsenal, Mikel Arteta, y un jugador de Chelsea, Callum Hudson-Odoi, han dado positivo para el virus.

"He tenido el virus un par de días y me he recuperado", dijo Hudson-Odoi en un video en redes sociales. "Aplicando las normas de salud, me voy a aislar de todos durante una semana. Espero ver a todos próximamente y volver al campo muy pronto. Cuídense".

La UEFA dijo que suspendía los juegos de la semana próxima en todas las competencias, incluidos Bayern Munich-Chelsea y Barcelona-Napoli, ambos previstos para el miércoles.

La entidad rectora prevé reunirse el martes para resolver qué hacer sobre el calendario del fútbol europeo y el posible aplazamiento por un año de la Eurocopa 2020.

Se aplazaron ocho partidos de la Liga Europa previstos para el jueves próximo, así como los sorteos para los cuartos de final de las ligas de Campeones y Europa, que debían realizarse el viernes.

Horas antes, Everton dijo que uno de sus jugadores informó que tenía síntomas de COVID-19. Bournemouth dijo que el portero suplente Artur Boruc y cuatro empleados también tenían síntomas. Leicester dijo el jueves que tres jugadores estaban "levemente enfermos".

La suspensión en Inglaterra abarca además las divisiones segunda, tercera y cuarta y las dos divisiones superiores femeniles.

La Bundesliga alemana anunció este viernes la suspensión de la competición, al menos hasta el 2 de abril, como reacción a la epidemia del coronavirus, y corrigió su decisión previa de que se disputase la jornada de este fin de semana a puerta cerrada.



Inicialmente, sólo se había suspendido un partido de la segunda categoría debido a que dos jugadores del Hannover 96 habían dado positivo de coronavirus.

Después, a lo largo del día, se supo que un jugador del Núremberg, también de la segunda categoría, había dado positivo y que se sospechaba que también podría estar contagiado el entrenador del Paderborn, Steffan Baumgart, que luego dio negativo.

El comunicado de la Liga Alemana de Fútbol (DFL) dice que tras los positivos que se han registrado en dos clubes y las sospechas en otros no se puede descartar que haya más infecciones.