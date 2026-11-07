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Tatum anota 34 y Celtics gana a los Hornets

Por AP

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Tatum anota 34 y Celtics gana a los Hornets
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      CHARLOTTE.- Jayson Tatum anotó 34 puntos, repartió nueve asistencias y capturó ocho rebotes; Derrick White sumó 18 unidades, y los Celtics de Boston aplastaron el viernes 119-80 a los Hornets de Charlotte para lograr su séptima victoria en ocho partidos.

      Boston encestó 17 de 31 triples en la primera mitad para construir una ventaja de 31 puntos y mejoró a un registro de 2-0 en la Copa NBA. Los Hornets cayeron a 0-2.

      Naz Reid anotó 14 puntos por Charlotte, que ha perdido seis duelos seguidos desde que el entrenador Charles Lee envió al banquillo a Reid —la mayor incorporación del equipo para esta campaña—, en la segunda mitad de un partido contra los Pistons de Detroit porque no cumplió con los "estándares del equipo".

      Este compromiso se definió temprano.

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      Tatum explotó con 18 puntos en el primer cuarto, al embocar tres triples, y White agregó 10 mientras los Celtics se escapaban a una ventaja de 40-20. Boston metió 9 de 17 triples en el primer periodo.

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