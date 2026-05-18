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Tenemos ilusión de pelear por el campeonato: Efraín Juárez

Efraín Juárez resalta el trabajo de seis meses y la preparación para la final.

Por El Universal

Mayo 18, 2026 12:54 p.m.
A
Tenemos ilusión de pelear por el campeonato: Efraín Juárez

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- Con mucho dramatismo, porque la eliminatoria se definió hasta el último segundo, los

Pumas
lograron su clasificación

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a la final del futbol mexicano.
Hasta el último instante del juego de vuelta de las semifinales del Clausura 2026, disputado en el estadio Olímpico Universitario, el sufrimiento estuvo presente en cada uno de los integrantes del equipo auriazul.
La anotación de Jordan Carrillo, en el minuto 56, dio ligera tranquilidad porque se trataba de la que podría significar el pase a la disputa por el título.
Sin embargo, todavía quedaba mucho tiempo en el reloj para que finalizara el segundo capítulo de la antesala de la final.
Cundo el silbatazo final se escuchó en CU, fue un desahogo para todos los presentes, sobre todo, para Efraín Juárez. No era para menos, acababa de poner al Club Universidad Nacional en una lucha por el trofeo de la Liga MX.
En su conferencia de prensa, el director técnico mexicano reconoció sentirse "feliz" por estar a 180 minutos de conquistar la ansiada "Octava".
"[Estoy] contento porque [se logró] uno de los objetivos [que puse] al principio de mi llegada. [Estamos] con todas las ganas y toda la ilusión de poder pelear por el campeonato", declaró.
"Son partidos de 180 minutos me parece que para nosotros la serie se define en Pachuca todo lo que teníamos planeado, visualizado, sabíamos que contener a un equipo importante ofensivamente de visita y venir a hacer aquí el trabajo".
En dos torneos, estamos en una final, creo que también es de admirar, no es fácil, mi gente cercana me decía que hay disfrutar, no es el común denominador pelear todo el tiempo campeonatos estar ahí, como entrenador.
Creyendo todos los días en lo que hacemos, en el trabajo, nosotros y luego en el de arriba, después no tengo ni idea qué vaya a pasar, sólo por hoy, imagínate si me estoy preocupado por lo que va a pasar mañana, no es un trabajo de tres semanas esto, no es entrar bien a la Liguilla y ver qué pasa es un trabajo de seis meses, clasificamos por el global, pero lo merecíamos por lo que hemos hecho en seis meses.
Con todas las ganas y con toda la ilusión de poder competir contra un rival importante y pelear por el campeonato. Hay que estar tranquilos, hay que preparar se viene una final complicada, pero con nuestros argumentos vamos a salir y ojalá que el domingo estemos celebrando con nuestra gente
Es increíble
Son los momentos que más disfrutaba porque cuando todo está en contra es cuando más tiene que sacar el carácter
Agradecerles mucho a esos opositores porque son gasolina para nosotros. De verdad, se los digo de corazón, siéntanse parte de este proceso de este camino del proyecto porque eran parte importante para nosotros
Tiempo al tiempo, lo que es del César es del César y lo que es Dios es de Dios.

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