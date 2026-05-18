Tenemos ilusión de pelear por el campeonato: Efraín Juárez

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- Con mucho dramatismo, porque la eliminatoria se definió hasta el último segundo, los

lograron su

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a ladel futbol mexicano.Hasta eldelde las semifinales del Clausura 2026, disputado en el, el sufrimiento estuvo presente en cada uno de los integrantes del equipo auriazul.La anotación de, en el, dio ligera tranquilidad porque se trataba de la que podría significar el pase a la disputa por el título.Sin embargo, todavía quedabaen el reloj para que finalizara elde la antesala de laCundo else escuchó en CU, fue unpara todos los presentes, sobre todo, para. No era para menos, acababa de poner alen una lucha por el trofeo de la Liga MX.En su conferencia de prensa, elreconoció sentirse "" por estar a 180 minutos de conquistar la ansiada "Octava"."[Estoy] contento porque [se logró] uno de los[que puse] al principio de mi. [Estamos] con todas las ganas y toda lade poder pelear por el campeonato", declaró."Sonme parece que para nosotros laentodo lo que teníamos planeado, visualizado, sabíamos que contener a un equipo importante ofensivamente de visita y venir a hacer aquí el".En, estamos en una, creo que también es de admirar,, mi gente cercana me decía que hay disfrutar, no es el común denominador pelear todo elcampeonatos estar ahí, como entrenador.Creyendo todos los días en lo que hacemos, en el, nosotros y luego en el de arriba, después no tengo ni idea qué vaya a pasar, sólo por hoy, imagínate si me estoy preocupado por lo que va a pasar mañana, no es unde tres semanas esto, no es entrar bien a la Liguilla y ver qué pasa es undepor el global, pero lo merecíamos por lo que hemos hecho enCon todas las ganas y con toda lade podercontra un rival importante y pelear por el campeonato. Hay que estar tranquilos, hay que preparar se viene unacomplicada, pero con nuestrosvamos a salir y ojalá que el domingo estemoscon nuestra genteEs increíbleSon losque másporque cuando todo está en contra es cuando más tiene que sacar elAgradecerles mucho a esosporque sonpara nosotros. De verdad, se los digo de corazón, siéntanse parte de estede este camino del proyecto porque eran parte importante para nosotrosal, lo que es deles dely lo que eses de