Tengo con qué noquear al "Canelo": Daniel Jacobs

Todo parecía encaminado al mismo "script" de las más recientes peleas de Saúl Álvarez en la "Meca del Boxeo"... Hasta que Daniel Jacobs se salió un poco y provocó la reacción del púgil mexicano, quien el sábado expondrá los cinturones medianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) pertenece al estadounidense. "No vengo a ver qué pasa. Tengo con qué noquear al 'Canelo'", sentenció Jacobs, sobreviviente de cáncer óseo, durante la presentación oficial del combate que se efectuará el sábado en la Arena T-Mobile. "Mi vida ha sido milagrosa desde hace tiempo, ya viví el milagro. Ahora vengo a ganar".

Palabras que desataron el abucheo de los cerca de 200 aficionados mexicanos presentes en el lobby principal del mítico hotel MGM y la furia de Álvarez, quien contuvo la cólera cuando llegó su turno de hablar.

"Ya he enfrentado a peleadores que son más grandes que yo, jamás me ha dado miedo", presumió el mexicano. "Mi objetivo es quedarme con los cuatro cinturones de peso medio (CMB, AMB, FIB y OMB), y no descansaré hasta hacerlo".

Será la sexta ocasión que el "Canelo" pelee en el fin de semana cercano al 5 de mayo, importante festividad para los mexicanos en Estados Unidos. Su foja en esta fecha es de cinco victorias.