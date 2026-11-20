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México.- Este viernes a las 21:00 horas, los Xolos de Tijuana reciben a los Potros del Atlante en la última jornada de la fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX.

Los Xolos de Sebastián Abreu se encuentra fuera de los puestos que otorgan acceso a los cuartos de final, es decir, no están dentro de los ocho primeros lugares del Apertura 2026.

En esta jornada 17, la jauría ocupa la novena posición con 22 puntos, los mismos que Pachuca, que está en el octavo lugar gracias a la diferencia de goles, sin embargo, una victoria sobre Atlante y los resultados de sus rivales van a determinar si avanzan a la Liguilla de la Liga MX.

Cabe resaltar que lo más favorable para Xolos es derrotar al Atlante y esperar que Pachuca empate o pierda ante Toluca. Si este resultado se da los de Tijuana sumaría 25 puntos y tendrían asegurado un lugar entre los ocho primeros equipos, sin importar los equipos.

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El otro panorama es: si los Tuzos del Pachuca ganan, los Xolos dependerán de otros resultados y posibles desempates; si empatan llegan a 23 puntos y necesitarán que Pachuca y León pierdan, además de una combinación entre Monterrey, Pumas y Querétaro; también dependerán de la diferencia de goles; si pierden se quedan con 22 puntos y estarán eliminados de la competencia.

Por otro lado, los Potros del Atlante llegan a esta última jornada sin posibilidades de disputar la Liguilla. Se colocan en el lugar 16 con solo 14 puntos, por lo que tras su regreso a la Primera División la directiva ofreció disculpas a la afición por no alcanzar los objetivos.

El juego podrá verse por FoxOne.