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México.- Los Diablos Rojos del Toluca han vivido horas de intensas emociones: desde conocer el anuncio de la salida de Antonio Mohamed al final de la temporada, hasta tomar ventaja en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 ante el Atlas.

Aún con la euforia por ese triunfo, que los acerca a las semifinales del balompié mexicano, los escarlatas aprovecharon para presentar a sus seguidores su nueva camiseta para la Copa Intercontinental.

Mediante un video en sus redes sociales, el conjunto rojo presumió el nuevo jersey de edición especial que utilizará en el certamen avalado por la FIFA.Entre los detalles más llamativos de la prenda -inspirada en una equipación de la década de los noventa- destacan las "llamas del infierno" estampadas en las mangas.

La escuadra mexiquense, que viajará a Catar para debutar el próximo 9 de diciembre ante el campeón de la Copa Libertadores, buscará poner en alto el nombre del futbol mexicano y pelear por el título.

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De superar al representante de la Conmebol, Toluca se mediría ante el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica el sábado 12 de diciembre, con la mira puesta en la gran final frente al PSG, programada para el miércoles 16 de diciembre.