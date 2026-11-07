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Toluca quiere asegurar Liguilla

Por El Universal

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Toluca quiere asegurar Liguilla
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      México.- Se acerca el fin de la fase regular del Apertura 2026 y varios equipos aspiran a estar entre los ocho mejores, entre ellos están Toluca y Monterrey, que este sábado se jugarán una de sus últimas cartas para estar en la Fiesta Grande.

      En el estadio "Nemesio Diez", los Diablos Rojos buscarán confirmar su estancia en la pelea por el título y para ello deben salir con los tres puntos que les acerquen a la calificación, pues hasta el momento no tiene asegurado su lugar.

      El equipo que dirige Antonio "Turco" Mohamed tiene 24 puntos, que lo ubican en el quinto lugar y, por lo cerrado del Torneo, al menos cuatro equipos acechan su caída para poder superarlo o alcanzarlo, como es el caso del Monterrey.

      Toluca "pintaba" como favorito para el título, pero su nivel fue cayendo y ahora pelea su lugar en la liguilla, aunque como local no ha sido tan fuerte pues sólo ha logrado tres victorias, por dos empates y dos derrotas, por lo que, si quiere calificar, deberá hacer un esfuerzo más para derrotar a los Regios.

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      En tanto, aunque Matias Almeyda cuenta con uno de los mejores planteles de la Liga MX, y del que se esperaba peleara el campeonato, Monterrey ha dejado mucho que desear y ahora esta en el límite, pues dependerá de sí mismo para calificar o quedará eliminado

      Los regios tienen al momento 21 unidades y el triunfo les permitirá, al menos, alcanzar a los Choriceros y dependerá de los resultados de Tijuana, León y Santos para conocer su ubicación en la Tabla General al término de la fecha 16 para ver sus posibilidades de calificación.

      Sin embargo, Los Rayados no son muy buenos de visita, pues han caído en tres ocasiones, con dos triunfos y un empate, por lo que se espera un duelo cerrado por la urgencia de ambos equipos de adjudicarse los tres puntos o empezar a planear el próximo torneo.

      Toluca y Monterrey se verán las caras este sábado 7 de noviembre en el "Nemesio Diez" en punto de las 19:00 horas, partido que será transmitido por Canal %, TUDN y Vix.

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