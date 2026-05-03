Toluca vs Pachuca: Horario y dónde ver cuartos de final del C2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- La Liguilla del Clausura 2026 llega al

con un cruce condicionado para los locales por el contexto mundialista.

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disputan la ida de los Cuartos de Final en una serie que promete muchas emociones.El conjunto escarlata, que terminó en el quinto puesto, afronta este duelo con la misión de hacerse fuerte en casa pese a lasde. En su lugar, jugadores como Marcel Ruiz y Everardo López asumirán protagonismo en un equipo que no cerró de la mejor forma la fase regular y que además viene de caer 2-1 ante LAFC en la Concachampions.Del otro lado,llega como, lo que le permitirá cerrar la eliminatoria en el Hidalgo. Sin embargo, llegan a este compromiso trasfrente a Xolos y Pumas, lo que abre la puerta a dudas justo en el arranque de la Fiesta Grande.Con este panorama, el equipo debuscará aprovechar elpara tomar ventaja en el primer capítulo, mientras que los dirigidos porintentarán resistir el infierno y dejar la serie abierta para definirla en casa.¿A qué hora y dónde vervsSede: EstadioHorario:(tiempo del centro de México)Transmisión: