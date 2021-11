Toluca y León terminan con un empate sin goles

El Diablo y el León lo intentaron, pero por más que lo buscaron, el gol no cayó.

Empate a cero goles entre los rojos y los esmeraldas, que no provocan cambios en la parte alta de la tabla, donde todo seguirá igual, con un Toluca en cuarto lugar con 24 puntos y un León en quinto con 23, a la espera de lo que pase con Cruz Azul en su juego ante América.

Juego de ida y vuelta, de varias oportunidades por ambos lados. Por un tiempo León fue mejor, manejó los hilos del encuentro y hasta provocó un penalti que después de ser revisado por el VAR, fue echado para atrás.

Después Toluca mejoró, tuvo las mejores oportunidades por vía de Michael Estrada, pero el tiro franco a portería no apareció en el momento adecuado.

Los Rojos cerrarán el torneo el próximo viernes cuando visite al Puebla, en tanto que los Panzas Verdes se quedarán en la Ciudad de México para jugar el partido pendiente que tienen ante Cruz Azul en el estadio Azteca y el fin de semana recibirán al Necaxa.