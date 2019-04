Tomás Boy cree que las Chivas comienzan a ver la luz

GUADALAJARA (EFE).- El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Tomás Boy, afirmó este martes que su equipo comienza a "ver la luz" en lo futbolístico y en lo anímico luego del triunfo del sábado pasado ante León en el torneo Clausura 2019.



"Por fin se ve la luz y el equipo sí confirma que podía haber jugado mejor esta temporada; eso es lo que dice el triunfo", expresó Boy en conferencia de prensa.



Chivas rompió la racha de 12 victorias consecutivas del líder León, con lo que subió al lugar 13 de la clasificación del torneo al sumar 18 puntos de 48 posibles con 5 victorias, 3 empates y 8 derrotas.



Boy aseguró que tanto la directiva como los jugadores están contentos y tranquilos con el resultado, además de que se respira otro ambiente.



"Siento bien a los jugadores, están tranquilos, es bonito ganar y el resultado vale mucho. Parecería exagerada la forma de celebrar, pero cuando no ganas desde hace mucho y lo haces ante un adversario tan calificado me da gusto", expresó.



Boy llegó al Guadalajara en la jornada 14 para sustituir al interino Alberto Coyote, que a su vez reemplazó al paraguayo José Saturnino Cardozo.



A propósito de lograr su segundo triunfo al frente del equipo y sumar seis puntos como colofón del torneo, el estratega apunto: "Me sentiría fenomenal; querría decir que valió la pena venir en lo personal y para el equipo también".



Añadió que al enfrentar el próximo sábado al Tigres, el "equipo más poderoso" del fútbol mexicano por los logros en los últimos años, Chivas podría sacar ventaja del desgaste que el rival traerá por jugar el miércoles la final de la Liga de Campeones de la Concacaf.



"Es un equipo muy fuerte, hay que enfrentarlo hasta el final para la búsqueda de los puntos. Este adversario va a tener un partido importante por el título de la Concacaf y a lo mejor no llega en su mejor momento", concluyó.