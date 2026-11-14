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Tres basquetbolistas sanluisinos van a Selecc. de México

Por Romario Ventura

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Tres basquetbolistas sanluisinos van a Selecc. de México
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      Tres jugadores de San Luis Potosí recibieron el llamado para representar a México en el Torneo Internacional de Baloncesto que se celebrará del 2 al 10 de diciembre en Tarragona, España. La convocatoria fue dada a conocer por ADEMEBA San Luis Potosí, que destacó el desempeño, la disciplina y el compromiso de los jóvenes deportistas.

      Humberto Páez Mata fue seleccionado para integrar el representativo Azteca México U16 Varonil, mientras que Santiago Martínez Reyna y Miguel Antonio Medina Vázquez recibieron el llamado para formar parte de la selección U14 Varonil. Los tres tendrán la oportunidad de competir en el escenario internacional y defender los colores nacionales.

      La convocatoria representa un reconocimiento al trabajo y desarrollo deportivo de los basquetbolistas potosinos, quienes tendrán la oportunidad de medirse ante jugadores de otras regiones y países durante esta competencia en territorio español.

      ADEMEBA San Luis Potosí expresó su felicitación a los tres seleccionados y les deseó éxito en esta experiencia internacional, con el objetivo de que representen dignamente al estado y a México en la duela de Tarragona.

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