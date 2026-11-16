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Trevor Lawrence y los Jaguars trituran a Titans

Por AP

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Trevor Lawrence y los Jaguars trituran a Titans
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      NASHVILLE.- Trevor Lawrence lanzó para 352 yardas y tres touchdowns mientras los Jaguars de Jacksonville vencieron el domingo por 40-23 a los Titans de Tennessee Titans para su sexta victoria en siete partidos.

      Los Jaguars (7-2) también lograron un récord de franquicia con una quinta victoria consecutiva contra sus rivales de la AFC Sur. Fue además su octava victoria en 11 partidos en la serie.

      Lawrence completó pases a nueve jugadores de los Jaguars con el cuarto total más alto de yardas por pase de su carrera.

      Parker Washington tuvo un máximo de carrera con 148 yardas recibidas al descanso y terminó con 152. Cam Little pateó goles de campo de 46, 48, 36 y 40 yardas. Bhayshul Tuten añadió una carrera de touchdown de 6 yardas con 1:10 por jugar, ampliando la ventaja tras una entrega de balón de Tennessee por pérdida de downs.

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      Travis Hunter logró una intercepción mientras los Jaguars limitaron a Tennessee a 327 yardas de ofensiva total, incluso con las nuevas adquisiciones vía canje, el safety Jessie Bates III y el tackle defensivo Jordan Davis, inactivos.

      Los mermados Titans (1-8) siguen sin ganar en casa tras perder su quinto partido en su última temporada en el Nissan Stadium. Después de traspasar a sus dos mejores defensores, el tackle Jeffery Simmons y el safety Amani Hooker, los Titans colocaron a otros dos en la lista de reservas lesionados el sábado: el guardia izquierdo Peter Skoronski y el pateador Tommy Townsend.

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