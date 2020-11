Triplemanía XXVIII será a puerta cerrada

La empresa luchística comandada por Dorian Roldán y Marisela Peña, quiere cerrar un año atípico de la mejor manera, es por eso que Triplemanía XXVIII tendrá una amplia difusión. Se transmitirá a nivel global a través de las plataformas de Facebook y YouTube de la Triple A. En televisión por cable, Space será la encargada de transmitirla en vivo, Azteca Deportes reemplazará ese día su programación de Box Azteca para pasar dicha función, mientras que Multimedios hará lo propio el día domingo 13 de diciembre.

Otra alternativa que Triple A implementó para esta edición es que Cinépolis pasará los mejores momentos de Triplemanía XXVIII. La fiesta de la ´Caravana Estelar´ comenzará a las 19 horas con una cartelera que constará de siete luchas y serán las siguientes:

- Lucha de Tercias: El Poder del Norte (Tito Santana, Carta Brava Jr, Mocho Coto Jr.) vs Niño Hamburguesa, Máximo y Mr, Iguana.

- Lucha de parejas en tres esquinas: Lucha Brothers (Pentagón Jr, y Fénix) vs Jinetes del Aire (Octagón Jr. y Mysteziz Jr.) vs Los Mercenarios (Texano Jr. y Rey Escorpión).

- Copa Triplemanía en torneo femenil: Faby Apache, Lady Maravilla, Chik Tormenta, Lady Shany, La Hiedra, Hades.

- Lucha Especial: Psycho Circus (Psycho Clown, Monsther Clown, Murder Clown) vs Los Ingobernables (Blue Demon Jr, L.A. Park, Hijo de L.A. Park)

- Marvel Lucha Libre Edition: Leyenda Americana y Aracno vs Terror Purpura y Venenoide

- Lucha por el Megacampeonato de Peso Completo Triple A: Kenny Omega vs Laredo Kid

- Lucha estelar, cabellera vs cabellera: Pagano vs Chessman

Además, algo que no podía faltar en esta celebración es la inducción al Salón de la Fama, y este año se homenajeará a Jesús Escoboza, mejor conocido como La Parka.