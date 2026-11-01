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Triunfan Pelicans ante los Hawks

Saddiq Bey y Fears lideraron con 25 y 20 puntos, respectivamente

Por AP

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Triunfan Pelicans ante los Hawks
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      NUEVA ORLEANS.- Saddiq Bey anotó 25 puntos como suplente, Jeremiah Fears sumó 20 puntos y los Pelicans de Nueva Orleans vencieron la noche del sábado por 121-99 a los Hawks de Atlanta.

      Zion Williamson y Trey Murphy III anotaron 15 cada uno por los Pelicans, que llegaron a tener una ventaja de 28 puntos camino a su segunda victoria consecutiva, después de perder sus primeros cuatro partidos.

      CJ McCollum, que jugó en Nueva Orleans por primera vez desde que los Pelicans lo traspasaron a Washington en junio de 2025, anotó 14 puntos por Atlanta.

      Los Hawks, que han perdido cuatro de cinco, fallaron 38 de los 46 triples (17,4%) que intentaron y nunca redujeron la desventaja a menos de 10 puntos después de quedar abajo por esa cifra hacia el final del primer cuarto.

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      Para empeorar las cosas para Atlanta, el escolta suplente Kingston Flemmings, que anotó 12 puntos, recibió una falta técnica y fue expulsado por darle un codazo en la cara al escolta suplente de los Pelicans Bryce McGowens durante los minutos finales.

      Matkovic capturó 10 rebotes y encestó un par de triples desde la esquina en camino a ocho puntos. Jones anotó 11 puntos. Fears, por su parte, volvió a alcanzar la marca de 20 puntos por segundo partido consecutivo.

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