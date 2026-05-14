Tuzos y Pumas a sacar la "garra"
México.- Las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX seguirán este jueves en la cancha del Estadio Hidalgo, cuando los Tuzos del Pachuca reciban a los Pumas de la UNAM en punto de las 19:00 horas.
En la ronda de Cuartos de Final, Pachuca ganó a los Diablos del Toluca con un global de 3-0, mientras que los Pumas dejaron fuera al América por la posición en la Tabla luego de un empate global a seis goles.
Durante el Torneo Clausura 2026, los Tuzos se enfrentaron a los Felinos en la jornada 17, juego que ganaron los del Pedregal (0-2) y que le ayudó para terminar como el líder general del certamen.
Cabe recordar que en el torneo Apertura 2020 ambas escuadras se enfrentaron en una Liguilla, el pase fue para los Pumas de la Universidad al ganar 1-0; mientras que en el Clausura 2009 se vieron las caras en una Final, donde los Auriazules consiguieron su sexto título de liga al derrotar al equipo de Pachuca con un marcador global de 3-2.
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El árbitro para este juego, en un principio, era Luis Enrique Santander, pero la Comisión de Árbitros lo cambió por Ismael Rosario López Peñuelas.
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