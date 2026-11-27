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México.- El futbolista Armando "Hormiga" González se ha convertido en uno de los pocos representantes mexicanos en el balompié de Europa.

Luego de una gran etapa con el Guadalajara, el delantero dio el salto para llegar al Olympiacos de Grecia, equipo en el que poco a poco se ha ganado la confianza del cuerpo técnico.

Esa capacidad mostrada en cada entrenamiento le ha permitido sumar minutos en la liga, la copa y la UEFA Europa League, competencia en la que incluso ya logró marcar.

González, quien salió como titular ante el AC Milan este jueves, recibió una notificación por parte del certamen de la UEFA, el cual rectificó su registro y le retiró un gol.

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Se trata de la anotación que había conseguido en el duelo de su club ante el Sparta Praga, la cual, tras una revisión oficial, terminó siendo acreditada como autogol de Sivert Mannsverk.

Con esa modificación en sus estadísticas, disponible en el portar el UEFA, Armando González se queda únicamente con el tanto marcado ante el Jagiellonia Bialystok. En términos generales, el delantero de la Selección Mexicana suma 14 partidos disputados, con seis goles y dos asistencias.