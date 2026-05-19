UEFA sanciona a Petr Vlachovsky por grabar jugadoras en vestuario

Un entrenador checo de fútbol femenino que filmó en secreto a jugadoras en el vestuario y en las duchas fue inhabilitado de por vida para entrenar por la UEFA.

UEFA sanciona a Petr Vlachovsky por conducta inapropiada

Petr Vlachovsky, exentrenador del 1. FC Slovacko, fue condenado el año pasado en la República Checa por filmar a más de una docena de mujeres durante un periodo de cuatro años.

Recibió una pena de un año de prisión suspendida y una prohibición de cinco años para dirigir en el país.

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Acciones oficiales y sanciones internacionales

El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA determinó que Vlachovsky infringió las normas relativas a conductas insultantes o indecentes. La sanción vitalicia se anunció el martes.

La UEFA, el organismo rector del fútbol en Europa, también solicitó a la FIFA que imponga a Vlachovsky una prohibición internacional y pidió a la federación de fútbol de la República Checa que le revoque la licencia de técnico.

FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas, señaló en un comunicado: "Este resultado envía un mensaje contundente y necesario de que el comportamiento abusivo e inapropiado no tiene cabida en el fútbol y de que la protección del bienestar de las jugadoras debe seguir siendo una prioridad en todos los niveles del juego".

Vlachovsky fue detenido en 2023 cuando las autoridades encontraron las grabaciones en internet. Había entrenado al 1. FC Slovacko durante casi 15 años. También se desempeñó como entrenador de la selección nacional femenina sub-19 de la República Checa.