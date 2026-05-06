Ultimátum del Tri a Toluca

La Selección Nacional de México informó que todos los jugadores de Liga MX convocados por Javier Aguirre deberán reportarse este miércoles 6 de mayo, a las 20:00 horas, en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México, como parte de la concentración rumbo a los partidos de preparación y la Copa del Mundo.

El comunicado, emitido por la cuenta oficial del combinado nacional, precisa que la concentración iniciará con 20 jugadores de la Liga MX convocados para los duelos ante Ghana, Australia y Serbia, además de la preparación mundialista.

La postura de la Selección ocurre después de que trascendiera que Alexis Vega y Jesús Gallardo, jugadores del Toluca, podrían recibir un permiso especial para disputar con los Diablos Rojos la Semifinal de Vuelta de la Concacaf Champions Cup ante LAFC.

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Sin embargo, el comunicado fue tajante: "Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo".

Con ello, la Selección Mexicana deja sin margen a los futbolistas convocados que aún tienen compromisos pendientes con sus clubes, incluido el caso de Toluca, que busca remontar ante LAFC y avanzar a la Final del torneo regional.

De acuerdo con lo informado previamente, el partido de Vuelta entre Toluca y LAFC se disputará en el Estadio Nemesio Díez, con ventaja de 2-1 para el conjunto estadounidense tras el duelo de Ida.