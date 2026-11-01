United vuelve a caer

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La posición de Michael Carrick como técnico del Manchester United quedó aún más comprometida con una derrota el sábado 2-0 ante el Chelsea en la Liga Premier, después de que el argentino Lisandro Martínez recibió una tarjeta para sumar a los problemas del atribulado gigante inglés.

Carrick ya estaba bajo una enorme presión —y aparentemente trabajando partido a partido— al llegar al encuentro en Stamford Bridge. El técnico devolvió a Bruno Fernandes al once inicial después de haber dejado en el banquillo a su capitán la semana pasada.

La situación empeoró para Carrick, el United suma nueve partidos sin ganar en todas las competiciones —su serie más larga sin victoria desde 1988, según la BBC— después de los goles en la segunda mitad de Morgan Rogers y Cole Palmer.

Palmer convirtió un penal a los 64 minutos, señalado después de que Martínez saltara con el codo levantado hacia Wesley Fofana en un saque de esquina y golpeara al defensor del Chelsea en la cara. La revisión de video confirmó la infracción y el zaguero argentino, ya en el foco por criticar a la cúpula del United en una reciente entrevista posterior al partido, recibió una segunda tarjeta amarilla en un lapso de cuatro minutos.

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Mientras Martínez se retiraba del campo y se dirigía al túnel, Carrick ni siquiera reconoció

al jugador.

UNITED SE HUNDE HACIA LA ZONA DE DESCENSO

El United se mantiene con apenas una victoria en la liga tras nueve partidos y está a un punto de la zona de descenso. Existe la posibilidad de que el equipo que ha sido campeón del fútbol inglés 20 veces caiga a la zona de descenso al final de la jornada, una situación desesperada para un club considerado ampliamente como el más importante del país.

Las únicas dos victorias del United en 13 partidos en todas las competiciones esta temporada fueron ante el recién ascendido Ipswich en la Liga Premier y el debutante Sabah en la Liga de Campeones.