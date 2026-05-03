Vence por nocaut al "Zurdo" y ahora exige pelea con "Canelo"

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).-

volvió a

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en el ring y reafirmó su estatus como uno de los peleadores más temidos del planeta. Con una actuación dominante y contundente, el mexicoestadounidense dejó sin respuestas a Gilberto "Zurdo" Ramírez, a quienen el sexto asalto.En una pelea cargada de expectativas,mostró desde el inicio sugolpe tras golpe hasta inclinar por completo el combate a su favor.Antes de abandonar el ring, aún con la adrenalina de la victoria ante su amigo y compañero de entrenamiento,no dudó en alzar la voz. Tras percatarse de la presencia deen el inmueble,directo al tapatío, a quien instó a poner de su parte para concretar un enfrentamiento."Vi que Canelo está en el lugar. Le pregunto al público, ¿Quieren ver una pelea entre Canelo vs? Le tengo mucho respeto al Canelo, es un, pero yo también soy un", comentó.Luego de consumar la victoria en lade Las Vegas,regresó al vestidor con un nuevo logro en su carrera, sumando losde la(AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB)., quien tiene previsto regresar al ring en septiembre para enfrentar a Christian Mbilli, asistió a la función para presenciar el combate de, quien se impuso a José Armando "Toro" Reséndiz y se coronó campeón supermediano de la(AMB).