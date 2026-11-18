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TORONTO.- Jalen Brunson convirtió una jugada de cuatro puntos para desempatar con 1:25 por jugar en el cuarto periodo, Karl-Anthony Towns tuvo 16 puntos y 16 rebotes y los Knicks de Nueva York vencieron el martes por la noche por 111-102 a Toronto, su 15.ª victoria consecutiva sobre los Raptors.

Brunson anotó 31 puntos. Encestó 10 de 22 tiros, metió 4 de 11 desde la línea de 3 puntos y acertó 7 de 7 en la línea de tiros libres.

Mikal Bridges anotó 17 puntos, OG Anunoby tuvo 16 ante su exequipo y Landry Shamet sumó 12, mientras los campeones defensores de la NBA barrieron la serie de dos partidos y ganaron por sexta vez en ocho encuentros.

Ja´Kobe Walter, de Toronto, anotó 25 puntos, la mayor cifra de su temporada, y encestó siete triples —la mejor marca de su carrera— en 12 intentos, pero le señalaron una falta flagrante sobre Brunson en un triple en los minutos finales del cuarto periodo.

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RJ Barrett anotó 22 puntos por Toronto, Scottie Barnes tuvo 20 e Immanuel Quickley agregó 14. Los Raptors han perdido cinco seguidos, dejando escapar ventajas de dos dígitos en cada uno de los últimos cuatro.