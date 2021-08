Victoria potosina en rally de Gto.

El piloto potosino Ricardo Cordero tuvo una triunfal presentación dentro del Rally Guanajuato, que forma parte de la tercera etapa del campeonato FIA Nacam Rally, al llevarse la victoria y de paso ratificarse como el líder del serial.

"Me siento muy contento ya que es un rally que siempre quise ganar y es la primera vez que lo pude lograr, además de que mi equipo GHR Motorsport me ha apoyado en todo y eso me motiva a seguir adelante, fue un fin de semana sensacional, la afición acá al rallismo es muy grande, agradecido por el apoyo de toda la gente que vino a disfrutar cada una de las etapas, nos ha ido muy bien, hemos ganado esta fecha del Nacam Rally Championship y vamos de líderes, así que no puedo pedir más".

Y agregó "Ojala que nos sigan apoyando por medio de las redes sociales y si es que asisten a los eventos tener siempre las medidas de seguridad pertinentes como es el uso de cubre bocas y la sana distancia. El team 399 Tactical MGR Confecciones y Textiles GHR Motorsport Maredutti sigue trabajando para los siguientes compromisos en la segunda parte del año", comentó el piloto potosino.

Cordero y su navegante Marco Hernández salieron triunfantes del Rally Guanajuato, con esto el equipo GHR Motorsport cierra una intensa actividad en la que sostuvieron tres rallies en cuatro semanas consecutivas, el balance es positivo, ahora Cordero se prepara para su siguiente eventualidad que será el Rally Sierra Juárez en esta misma semana, entre las asignaturas de las semanas consecuentes.