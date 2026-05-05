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VIDEO | Más consolidado, Silveti vuelve a El Paseo

El matador compartirá cartel con Diego San Román y Marco Pérez.

Por Romario Ventura

Mayo 05, 2026 03:51 p.m.
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Diego Silveti

Diego Silveti

El matador Diego Silveti regresará este viernes a la plaza Monumental El Paseo, en San Luis Potosí, dentro de una corrida en la que compartirá cartel con Diego San Román y Marco Pérez.

Con 15 años de alternativa, Silveti llega en una etapa de mayor madurez taurina. El diestro guanajuatense, integrante de una de las dinastías más reconocidas del toreo mexicano, ha señalado que hoy vive su carrera con otra visión, después de tardes de triunfo, momentos complicados y una evolución constante dentro del ruedo.

El cartel reúne tres momentos distintos: la experiencia y temple de Silveti, el empuje de Diego San Román, uno de los toreros mexicanos con mayor proyección, y la presencia del joven español Marco Pérez, considerado una de las promesas emergentes de la tauromaquia internacional.

La corrida genera expectativa entre la afición potosina, especialmente por el regreso de Silveti a una plaza que ha sido significativa en su trayectoria.

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