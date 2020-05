Voltereta del América al Atlético de SL en la eLiga MX

Santiago Cáseres sorprendió al darle la remontada al América sobre el Atlético de San Luis de Antonio Portales (4-3), en la decimoquinta fecha de la eLiga MX.

El primer tiempo se pintó de rojo y blanco; el azulcrema prácticamente no existió. Portales cazó la ventaja con un doblete de Diego Pineda (4´ y 12´) y un tanto de Nico Ibáñez (22´), delantero que en la vida real suena para reforzar a las Águilas rumbo al Apertura 2020.

Pero Santi respondió a la presión de forma mesurada y antes de irse al medio tiempo marcó con Roger Martínez (41´).

Pero el marcador todavía pesaba a los azulcrema, por lo que Cáseres recurrió a diversas modificaciones para hacer lo que parecía imposible, la remontada con goles de Giovani dos Santos (61´), Andrés Ibargüen (81´) y Henry Martín (84´).

Con este resultado, las Águilas vuelan con su octava victoria del certamen y en el sexto lugar, con 24 puntos, aunque todavía tienen pendiente un juego contra el Toluca (4 de junio).

Por su parte, el cuadro potosino no se deja llevar por la presión de su cuarta caída, ya que siguen terceros de la tabla, con 27 unidades.

En la J-16 se enfrentan a:

Pachuca vs América (2 de junio)

ASL vs Toluca (3 de junio)