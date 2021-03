Vucetich acepta que hay desesperación en Chivas por malos resultados

No le encuentra el técnico del Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich, cómo regresar a su equipo a la senda de la victoria porque han trabajado muy bien, el esfuerzo colectivo ha sido grande de todos y ni así pueden meterse al camino para pelear arriba, lo cual de entrada le causa mucho problema.

"Me veo más con esa, esa, no tristeza sino esa desesperación por no lograr algo que hicimos en el primer torneo. En este campeonato algo nos está pasando, no hemos podido encontrar ese punto de referencia, pero me da también me da tristeza porque es donde menos quisiera estar ahorita teniendo este tipo de resultados. He tenido estas circunstancias en otros lados, pero donde menos quisiera por muchas cosas, por el futbol mexicano, porque juega con puros mexicanos, porque Chivas ha hecho un esfuerzo enorme y es donde menos me gustaría estar teniendo este tipo de resultados".

Dice que hay demasiadas cosas por las cuales debería el equipo, de acuerdo a lo trabajado, luchar por los primeros lugares, hacer un muy buen futbol y que la afición estuviera contenta con todos en el redil, pero la realidad es otra completamente. "Me encantaría estar buscando los resultados positivos, sin embargo no se han dado, estoy consciente de eso y de la responsabilidad". Sabe que el hilo se corta por lo más delgado, espera que la directiva le tenga confianza porque se siente con la capacidad suficiente para revertir los resultados para regresar a los primeros planos, pero a veces la gente pide su salida sin saber bien qué sucede.

"Aquí parece que estamos en el coliseo de Roma, o vive o mueres. Si la gente levanta el dedo, vives, si la gente baja el pulgar... el problema es que a veces no hay el conocimiento ni la base para poder sustentarlo. Esto es algo que se vive en nuestro entorno, que ha sido así, que lo entendemos nosotros así de esa manera porque así lo hemos vivido. No es lo correcto. Está uno consciente de esta situación, no rehúye a esta circunstancia". En cualquier equipo no se puede ni debe andar con medias tintas, siempre el técnico debe dar buenos resultados porque se le juzga en base a éstos.

"Por la experiencia que tengo, por lo que me ha tocado, en el futbol hay dos opciones nada más. Estás o no estás, no hay punto medio. Y la parte fundamental de que si estás, debe haber una lectura de todo lo que se está haciendo, si está bien o está mal, pero aquí normalmente en nuestro medio, en el futbol mexicano siempre se marca ganar o perder".

Vucetich no vive con miedo

Chivas no ha dado lo que se proyectó en rendimiento, de hecho están muy lejos de eso y el técnico Víctor Manuel Vucetich, sabe perfectamente que la dirigencia al final del torneo, en caso de no cumplir con meterse a la Liguilla, estar en la final para superar las semifinales del torneo anterior, podría venir una conclusión de contrato, lo cual no le parecería nada extraño. ''Ya no vivo con miedo, vivo ya con la certeza de que esto es así, no me espanta esa situación y así son las cosas, sabemos que tenemos que buscar resultado por la importancia del club. Tenemos que dar resultado por los momentos que vivimos tan críticos donde la alegría de un resultado de Chivas da un aspecto positivo en la sociedad. Eso nos da tristeza porque quisiéramos revertir este momento y buscaremos y lucharemos pese a todas las circunstancias. Si es justo o injusto no lo sé, son las bases y trabajamos nosotros en ellos''.

Vucetich y sus muchachos están conscientes que de ahora en adelante, van a tener partidos con un alto grado de exigencia, porque deben recuperar el terreno perdido y eso solamente se logra ganando la mayoría de partidos que le restan al campeonato. ''En estos momentos pensamos en que vamos a tener doble liguilla, empezamos el domingo con Santos y de ahí con los demás rivales. Para poder tener cuando menos una aspiración con tres ganados se puede obtener ese pase a la siguiente fase, estamos conscientes de los rivales, pero tenemos la confianza de lo que se ha venido trabajando en el plantel''.