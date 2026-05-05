Vuelta del Pumas vs. América va por TV Azteca

La emoción de la Liguilla entra en su fase más intensa y la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 no solo promete un duelo vibrante entre Pumas y América, sino también un atractivo extra para la afición.

Además de estar en juego el boleto a las semifinales, los seguidores podrán disfrutar del sello inconfundible de Christian Martinoli y Luis García, quienes serán los encargados de narrar el esperado Clásico Capitalino.

A través de sus redes sociales, TV Azteca confirmó la noticia, revelando que uno de los enfrentamientos más pasionales del futbol mexicano, forjado a lo largo de los años, podrá seguirse también por la señal de Canal 7.

"El Clásico Capitalino vive en la #LiguillaBotanera con la pasión del Futbol Azteca Team, y lo podrás ver a través de las pantallas de Azteca", se puede leer en la publicación que recibió mensajes de alegría por varios seguidores.

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El partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 entre Pumas y América se disputará este fin de semana, presentando una serie empatada (3-3) luego de la gran reacción del equipo azulcrema en la cancha del Estadio Banorte.

-Hora: 7:10 PM

-Fecha: Domingo, 10 de Mayo

-Transmisión: TV Azteca, Televisa y TUDN.