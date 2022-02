West Ham derrota al Wolverhampton

LONDRES.- Tomas Soucek enchufó a West Ham en la puja por una plaza en la Liga de Campeones al anotar el gol con el que el club de Londres derrotó el domingo 1-0 a Wolverhampton.

Michail Antonio habilitó a Soucek, quien nada más tuvo que empujar el balón para marcar a los 59 minutos.

West Ham había retrocedido al sexto lugar en la Liga Premier tras embolsar cinco puntos en sus cinco partidos previos, pero el triunfo en casa le permitió desplazar a Arsenal y ubicarse quinto.

Manchester United ocupa la cuarta plaza, la última para la próxima edición de la Champions, con una diferencia de apenas dos puntos.

La derrota dejó a los Wolves en el octavo peldaño, cinco unidades detrás de West Ham.





ENTRENADOR DE WOLVES EXPLICA SUPLENCIA DE JIMÉNEZ

El Universal.- Ante esto, y al ser cuestionado sobre la suplencia del máximo goleador de los Wolves, el técnico Bruno Lage lanzó un dardo al asegurar que puso al mejor once que tenía para competir ante los Hammers.

"Jugamos el jueves en la noche y hoy venimos aquí con una gran energía. No veo ninguna diferencia con eso. No le doy oportunidades a nadie. Creo en todo el equipo y elegí a los mejores once que pensé para venir aquí y ganar el juego", comentó.

"Cuando tienes un equipo, necesitas tenerlo a tope porque aquí en la Premier League tienes dos o tres días para recuperarte y cada vez necesitas jugadores en forma que sean capaces de tener un desempeño como el de hoy. Fue un buen juego, emocionante, ambos equipos lo intentaron, jugaron con el balón y eso es lo más importante", sentenció.

Con esta derrota, el equipo de Jiménez cae al octavo puesto con 40 puntos. Se encuentran a 5 puntos de puestos de competencias europeas.