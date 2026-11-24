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La Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) presentó este lunes la Décima Quinta Carrera Atlética con Causa "Que Vivan las Mujeres Libres de Violencia", que se realizará el próximo sábado 28 de noviembre en el municipio de Xilitla, con recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros. La competencia comenzará a las 15:30 horas y tendrá como propósito apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad mediante una jornada deportiva y solidaria.

La titular de Semujeres, Roxanna Hernández Ramírez, destacó que esta actividad busca convertir el deporte en un espacio de convivencia, participación y solidaridad, donde cada corredor contribuya a una causa social. Asimismo, señaló que la carrera forma parte de las actividades conmemorativas del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Como parte de la inscripción, las y los participantes deberán entregar un kit de higiene personal integrado por desodorante para mujer, jabón de tocador, crema corporal hidratante, champú, toallas sanitarias, pasta y cepillo dental, artículos que serán destinados a mujeres que necesitan apoyo. Además, las primeras 800 personas inscritas recibirán una playera y medalla conmemorativa. El punto de salida y meta estará ubicado en la cabecera municipal de Xilitla.

Las inscripciones ya se encuentran disponibles a través del portal https://semujeres-publico.slp.gob.mx/carrera_atletica_2026/ y para mayores informes se encuentra habilitado el teléfono 444 144 2920. Semujeres extendió la invitación a clubes de corredores, atletas, grupos deportivos y familias de las cuatro regiones de San Luis Potosí para sumarse a esta iniciativa, en la que la actividad física se convierte también en una expresión de compromiso y solidaridad con las mujeres.

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