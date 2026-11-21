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México.- En el torneo que marcó su regreso a la Primera División, Atlante se despidió con una última derrota (1-0) ante Tijuana.

Pese a su pronta eliminación en el certamen, el estratega Miguel Herrera advirtió que los Potros de Hierro no le "regalarían" nada a Tijuana. Sin embargo, una solitaria anotación de Gilberto Mora rompió la ilusión de los azulgranas por conseguir una última victoria. El joven mediocampista anotó desde los once pasos (77´) para concederle el triunfo a la escuadra fronteriza.

Desde que sonó el silbatazo inicial, la ofensiva de los Xolos de Tijuana atacó la portería de los visitantes. El resultado pudo ser distinto, pero las atajadas del guardameta Óscar Jiménez salvaron —en tres ocasiones— a los Potros de Hierro.

Al menos, hasta que Gilberto Mora definió desde los once pasos.

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En su regreso a la Primera División del balompié mexicano, después de una larga ausencia de doce años, los Potros de Hierro cosecharon catorce puntos distribuidos en nueve derrotas, cinco empates y tres victorias.

La ilusión creció en su afición después de que le hicieron frente a "gigantes" como América y Cruz Azul. Especialmente porque, en el arranque del torneo, consiguieron un triunfo ante el vigente campeón celeste. Sin embargo, "El Piojo" Herrera reconoció que la falta de contundencia terminó por hundirlos en la clasificación general y por ende, les arrebató la posibilidad de avanzar a la "Fiesta Grande".

Ahora, la mirada de Atlante está puesta en el próximo torneo, donde buscará reforzarse con ese "nueve goleador" que tanto necesitó en su regreso al máximo circuito. Del lado positivo, ahora no tendrán que armarse desde cero.

En un escenario distinto, Tijuana aún conserva la esperanza de avanzar a la Liguilla del Apertura 2026. Sin embargo, depende de lo que suceda con Monterrey y Pachuca en el cierre de la fase regular.