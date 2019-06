Ya depositamos todas las becas: Conade

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) publicó, en un minúsculo tuit, que ha depositado los apoyos correspondientes para los atletas de alto rendimiento, luego de que la clavadista de altura, Adriana Jiménez, subcampeona mundial de la especialidad, revelara a EL UNIVERSAL que no ha recibido el depósito de la beca correspondiente del fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

"Las becas de la Conade están al corriente, los depósitos ya se realizaron a todos los deportistas", se lee en el tuit, en el que no informó el porqué de los retrasos.

Jiménez había denunciado al medio día de que no había recibido los depósitos y posteriormente dijo a este diario que no sólo ella padecía esto, también, lo sufrían entrenadores, fisioterapeutas y otros miembros de los equipos interdisciplinarios que están afiliados a la Conade.

El organismo tampoco informó si a estos miembros ya les realizaron sus pagos.

Jiménez mencionó que no recibió ninguna explicación de ningún directivo sobre el porqué se habían detenido los apoyos. Sin embargo, la Conade había tenido problemas con su presupuesto porque, según mencionó la titular del organismo Ana Guevara, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no había liberado el presupuesto.