"Ya les tocaba, fueron muchos intentos", dice AMLO sobre Cruz Azul

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó al equipo de futbol Cruz Azul que ayer se coronó como campeón de la Liga MX después de 23 años, y manifestó que "fue buena noticia, ya les tocaba, fueron muchos intentos".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal informó que anoche vio el partido y los dos goles del encuentro.

"Felicidades al Cruz azul, vi los dos goles, buenos los dos goles, incluso fue bueno el del Santos. Ya no me voy a meter en eso, sólo voy a poner lo que escribí en el Face. Estaba muy contenta la gente como los partidarios del Cruz azul, la gente estaba muy a gusto, fue buena noticia", dijo.

"Presidente, algunas personas le adjudican a usted que haya ganado el Cruz Azul", se le comentó.

"No, no, ya les tocaba, fueron muchos intentos y es muy importante en todo como en lo particular, en el deporte, en los negocios, en la política la perseverancia, el no darse por vencido", aseguró.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó la frase del beisbolista Babe Ruth de "No se puede vencer a quien no sabe rendirse" ya que dijo, el triunfo es "cosa de tiempo".

En el salón Tesorería, se proyectó la felicitación que anoche el Ejecutivo federal subió a sus redes sociales que decía "Felicidades al Cruz Azul, se acabó el embrujo. Abrazos a los de la casa del dolor ajeno".

El presidente recordó que esa última frase la tomó del libro Julian Herbert "La casa del dolor ajeno".

"Y felicidades a los dos equipos porque el Santos estuvo bien y anotó primero y fue un buen gol, y el Cruz azul anotó en el segundo tiempo, pero ya no haré la crónica, nada más que felicidades y que viva el deporte", expresó.