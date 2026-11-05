Zverev cae ante Lorenzo Musetti

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PARÍS.- El ciclo de Alexander Zverev como número 1 del tenis masculino comenzó el miércoles con una derrota 7-6 (5), 6-2 ante Lorenzo Musetti en la segunda ronda del Masters de París.

Zverev ascendió al primer puesto del ranking el lunes, coronando una gran temporada en la que conquistó los dos primeros títulos de Grand Slam de su carrera en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.

A pesar de jugar en una pista rápida bajo techo que se adaptaba a su saque y a sus golpes agresivos desde el fondo, el imponente alemán se mostró desacertado ante Musetti. El impredecible italiano selló la victoria con un ace en un duelo desigual en el que conectó más golpes ganadores (29-25) y cometió menos errores no forzados (12-21) que Zverev.

También quedó eliminado Novak Djokovic. El dueño del récord del torneo, con sus siete títulos, sucumbió 2-6, 6-3, 6-3 ante Rinky Hijikata, un australiano que sorteó la fase de clasificación. Carlos Alcaraz evitó problemas de ese tipo y fue de menos a más para vencer 7-6 (4), 6-3 al estadounidense Alex Michelsen.

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Alcaraz, quien con 23 años ya acumula siete títulos de Grand Slam, amplió su racha de triunfos a seis partidos y se enfrentará al italiano Matteo Berrettini en la próxima ronda. El argentino Tomás Etcheverry y el peruano Ignacio Buse cantaron victoria ante oponentes situados entre los 10 mejores del ranking por primera vez en sus carreras.

Etcheverry doblegó 7-6 (2), 6-3 al australiano Alex de Miñaur (8vo preclasificado) y se las verá ahora con Hijikata. Buse superó 6-4, 6-4 al ruso Daniil Medvedev (4to cuarto preclasificado) y su siguiente rival será el portugués Nuno Borges.